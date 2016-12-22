Подозреваемого в стрельбе около Красной площади задержали на Новой Риге
Общество, 07:57
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Подозреваемого в стрельбе около Красной площади задержали на Новой Риге
Сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в том, что вечером 30 декабря тяжело ранил двух человек на Никольской улице в центре Москвы
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве, 26-летний подозреваемый в стрельбе недалеко от Красной площади был задержан в Подмосковье. Автомобиль, которым он управлял, был остановлен на Новорижском шоссе в 5:40 мск.
«В ходе задержания подозреваемый причинил себе телесные повреждения, сотрудники полиции передали его медикам для оказания помощи», — указывается в сообщении.
В полиции заявили, что решение о дальнейшей судьбе мужчины будет принято по итогам проверки.
Инцидент на Никольской улице произошел вечером 30 декабря. В ходе ссоры мужчина несколькими выстрелами ранил [своих оппонентов] и скрылся с места происшествия.
Оба пострадавших остались живы, но получили тяжелые травмы.«РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах указывало, что после инцидента полицейские искали уроженца республики Марий Эл 1991 года рождения, зарегистрированного в городе Жуковском Московской области, у которого при себе мог быть травматический пистолет.