В Мексике при падении автобуса с моста погибли девять человек

По меньшей мере девять человек погибли при падении микроавтобуса с моста в штате Халиско на северо-западе Мексики, еще семеро получили ранения. Об этом говорится в сообщении местной службы гражданской обороны в Twitter.
Автобус упал с моста в водоем 5 января на 13-м км трассы между городами Аутлан и Эль-Грульо. По предварительной информации, водитель не справился с управлением. Внутри транспортного средства находились рабочие. В настоящее время на месте происшествия работают спасатели и сотрудники службы гражданской обороны, причины ДТП устанавливаются.
На юго-западе Мексики 30 декабря жертвами ДТП стали десять человек. Инцидент произошел 31 декабря в штате Герреро. Два автомобиля и мотоцикл столкнулись на трассе между городами Акапулько и Сиуатанехо.