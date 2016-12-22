При взрыве машины с пиротехникой в Мексике погибли четыре человека

В мексиканском штате ​Мичоакан на юге страны произошел взрыв пикапа в котором перевозилась пиротехника, сообщает местное издание Quadratin. В результате взрыва погибли четыре человека.

Пикап Chevrolet направлялся по трассе в город Уруапан. Водитель потерял управление и врезался в дерево. При аварии произошла детонация пиротехнических изделий, находившихся в машине. В результате погибли четыре человека.

Позднее власти штата призвали местное население на период рождественских праздников воздержаться от использования пиротехники, сообщает El Universal. Экстренные службы указали, что каждый год салюты и фейеврверки приводят к многочисленным травмам и жертвам.

В декабре 2016 года в городе Тультепек в Мексике произошел взрыв на ярмарке фейерверков.В результате рынок оказался почти полностью разрушен, более 40 человек погибли. В 2005 году при аналогичных обстоятельствах в городе погибли порядка 80 человек.