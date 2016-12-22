Десять человек погибли в ДТП на юго-западе Мексики
Общество, 00:04
0
Десять человек погибли в ДТП на юго-западе Мексики
По меньшей мере десять человек стали жертвами ДТП возле города Акапулько в штате Герреро на юго-западе Мексики, еще двое получили ранения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство гражданской обороны штата.
Авария произошла вечером 30 декабря, на трассе между Акапулько и городом Сиуатанехо. Там столкнулись два автомобиля и мотоцикл. В министерстве не уточнили, есть ли иностранцы среди погибших.