Жертвой аварии на МКАД стал один человек
Общество, 04 янв, 23:49
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Жертвой аварии на МКАД стал один человек
Один человек погиб и еще четверо пострадали в ДТП на юге Москвы. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.
Авария произошла на 27-м км МКАД, там столкнулись автомобили ВАЗ-2107 и Audi. Из-за аварии затруднено движение по МКАД от Каширского шоссе до улицы Липецкая, согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки».
По информации «Интерфакса», в результате ДТП были перекрыты пять полос движения транспорта.