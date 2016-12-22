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В Новой Москве в ДТП пострадали шесть человек
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В Новой Москве в ДТП пострадали шесть человек
Общество, 19:27
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В Новой Москве в ДТП пострадали шесть человек

В Новой Москве в результате ДТП на Киевском шоссе пострадали шесть человек, среди них дети. Об этом РБК сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

«Два санитарных вертолета Московского авиационного центра вылетели к месту аварии. Первый санитарный вертолет в данный момент взлетел с пострадавшими в аварии детьми по направлению к детскому специализированному лечебному учреждению. Экипаж второго вертолета полетел следом с двумя пострадавшими взрослыми», — рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе столичного управления ГИБДД рассказали «РИА Новости», что инцидент произошел на 60-м километре Киевского шоссе. В ведомстве отметили, что пострадали четыре человека. В ДТП участвовали автомобили Audi и Dodge. Представитель Московского авиационного центра уточнил, что инцидент произошел между населенными пунктами Рассудово и Киевский. Он отметил, что с места ДТП вертолетами были эвакуированы один ребенок и двое взрослых.

По данным РЕН ТВ, из пострадавших были госпитализированы три человека.

Теги: Новая Москва , ДТП , происшествие
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