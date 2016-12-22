Минфин США ввел санкции против пяти компаний из Ирана

Министерство США 4 января включило в санкционный список пять компаний из Ирана, которые причастны к разработкам по иранской программе баллистических ракет. Об этом говорится в сообщении на сайте американского Минфина.

Речь идет о компаниях Shahid Kharrazi Industries, Shahid Sanikhani Industries, Shahid Moghaddam Industries, Shahid Eslami Research Center и Shahid Shustari Industries. Все они входят в иранскую промышленную группу Shahid Bakeri.

«США будут и впредь решительно бороться с зловредной деятельностью иранского режима, в том числе и посредством санкций, которые направлены против нарушений прав человека. Мы будем без колебаний обличать неэффективное экономическое управление режима и перенаправление значительных ресурсов на финансирование угрожающих ракетных систем в ущерб гражданам [Ирана]», - сказал министр финансов США Стивен Мнучин.

В середине декабря постпред США при ООН Никки Хейли сообщила, что Штаты намерены создать международную коалицию для борьбы с Ираном.

В октябре президент США Дональд Трамп объявил о новой стратегии Вашингтона против Тегерана. По его словам, США будут «блокировать иранскому режиму все пути к ядерному оружию». В ответ президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран «строил, строит и будет строить ракеты». По его словам, республика «будет продолжать производство ракет в целях обороны». Роухани также отметил, что США «нельзя доверять».