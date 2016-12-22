В США из-за холодов погибли 12 человек

По меньшей мере 12 человек погибли в США из-за холодов. Об этом сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что в штате Висконсин погибли шесть человек, еще четверо в штате Техас, и два человека в штатах Северная Дакота и Миссури.

Снегопад в Нью-Йорке (Фото: ZUMA Press / Global Look Press)

Снегопады и морозы обрушились на восточные регионы США на текущей неделе. Особенно сильно пострадали штаты Новая Англия, Массачусетс, Пенсильвания, Флорида, Южная Каролина, Джорджия и Нью-Йорк. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо ввел режим чрезвычайного положения в связи со снегопадами и морозами. Об этом он написал в своем Twitter.

«Я объявляю режим чрезвычайной ситуации [на острове] Лонг-Айленд, [в округе] Уэстчестер и в Нью-Йорке в связи с экстремальными погодными условиями», — сообщил Куомо. Температура в штате сейчас достигает минус 5 градусов.

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Накануне в массовом ДТП на трассе I-90 в штате Нью-Йорк погиб один человек, еще один получил серьезные ранения. В аварию попали 35 автомобилей, в том числе 10 грузовиков.

Причиной ДТП стала метель и наледь на дороге. В результате ДТП возникла большая пробка. Также в США из-за холодов частично замерз Ниагарский водопад.