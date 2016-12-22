Один человек погиб в ДТП с участием 35 автомобилей в США
Общество, 12:34
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Один человек погиб в ДТП с участием 35 автомобилей в США
По меньшей мере один человек погиб и еще один получил серьезные ранения в результате массового ДТП на трассе I-90 возле города Баффало в американском штате Нью-Йорк. Об этом сообщает ABC News.
Инцидент произошел вечером 2 января, причиной аварии стали плохие погодные условия — на регион обрушилась метель с сильными ветрами. Участниками аварии стали от 15 до 25 автомобилей и еще около 10 тягачей с прицепами.
В результате ДТП возникла большая пробка, водителям посоветовали искать пути объезда.