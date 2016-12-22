Путин продлил ограничение транзита товаров с Украины через Россию

Президент Владимир Путин продлил действие указа о запрете транзита грузов с Украины в Казахстан и Киргизию через территорию России до 30 июня. Соответствующий документ был размещен на сайте правовой информации.

Российский лидер подписал указ 30 декабря, но на портале он появился в четверг, 4 января.

В 2016 году Путин изменил свой указ, который ограничивает перевозку украинских товаров по территории России. В том числе он полностью запретил транзит грузов, которые подпадают под продовольственные санкции. Также был поставлен заперт на перевозки товаров, в отношении которых применяются ставки ввозных таможенных пошлин выше нуля, установленные единым тарифом Евразийского экономического союза, в который входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.

Президент Украины Петр Порошенко назвал такие ограничения «экономической агрессией» России и одной из причин падения уровня жизни украинцев. В январе 2017 года замминистра​ инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань оценил потери Украины в 2016 году от российских ограничений по транзиту более чем в $1 млрд.

В декабре 2017 года правительство Украины продлило запрет на ввоз товаров из России до 31 декабря 2018 года. Кроме того, в список запретных российских товаров были включены в том числе полиэтилен с удельным весом 0,94, поливинилхлорид и минеральные удобрения: сульфат аммония, смесь нитрата аммония с карбонатом кальция или другими неорганическими веществами, не являющимися удобрениями.

В начале 2016 года Украина ввела запрет на ввоз ряда товаров из России, а также приостановила действия соглашения о зоне свободной торговли. Под запрет попали говядина, свинина и мясо птицы, рыба, водка, пиво, сигареты с фильтром, кондитерские изделия и другие продукты. Также эмбарго было введено на инсектициды и гербициды российского производства, локомотивы и оборудование для железных дорог.

