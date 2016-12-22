Правительство Украины продлило ограничения на ввоз российских товаров

Украинское правительство продлило действие ограничений на ввоз товаров из России до 31 декабря 2018 года. Об этом сообщает издание «Сегодня».

Кабмином был продлен запрет на ввоз товаров из перечня, установленного правительством. Кроме того, в список запрещенных к ввозу товаров были дополнительно включены полиэтилен с удельным весом 0,94, поливинилхлорид и минеральные удобрения: сульфат аммония, смесь нитрата аммония с карбонатом кальция или другими неорганическими веществами, не являющимися удобрениями.

В январе 2016 года Украина ввела эмбарго на ввоз из России ряда товаров и приостановила действие соглашения о зоне свободной торговли. Ограничения были введены на ввоз российских говядины, свинины и мяса птицы, рыбы, водки, пива, сигарет с фильтром, кондитерских изделий, и прочих продуктов. Ограничения также коснулись ввоза инсектицидов и гербицидов российского производства, локомотивов и оборудования для железных дорог, а также некоторых других товаров.

В мае 2017 года Россия подала против Украины иск в ВТО из-за регулярно вводимых санкций и эмбарго. В Москве указали, что таким образом Киев нарушает взятые на себя в рамках организации обязанности.