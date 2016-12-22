СМИ сообщили о падении запущенной КНДР в апреле ракеты на город

Запущенная в апреле 2017 года Северной Кореей ракета «Хвансон-12» упала на город Токчхон в КНДР, в результате были повреждены несколько промышленных и агропромышленных объектов. Об этом со ссылкой на источник в администрации США пишет издание The Diplomat.

По словам собеседника издания, 28 апреля 2017 года с территории военной базы Пукчанг на севере провинции Пхеньян была запущена межконтинентальная баллистическая ракета. Она упала на Токчхон примерно через минуту после запуска. Источник рассказал, что инцидент с «Хвансон-12» произошел после отказа двигателей первой ступени.

Как отмечает The Diplomat, испытание «Хвансон-12» в апреле 2017 года было третьей неудачной попыткой КНДР запустить эту ракету. Успешно ракета была запущена 14 мая 2017 года. «Хвансон-12» может поразить цели в радиусе 4,5 тыс. км, в том числе достичь американского острова Гуам. Межконтинентальная баллистическая ракета «Хвансон-14», которая была испытанна в июле 2017 года, может доставить заряд на расстояние более 10 тыс. км, то есть может долететь до границ континентальной части США. По некоторым данным, эти ракеты способны нести ядерные боеголовки.

Город Токчхон находится в северокорейской провинции Пхёнан-Намдо. В населенном пункте находится автомобильный завод «Сынни» и другие заводы и фабрики.

КНДР регулярно проводит испытания баллистических ракет. Последний такой пуск был произведен в ноябре 2017 года, тогда обломки ракеты упали в исключительной экономической зоне Японии.

В ответ на ракетные пуски КНДР США и ООН отвечают новыми санкциями. Так, 26 декабря Вашингтон внес в черный список заместителя руководителя отдела военной промышленности и первого замруководителя отдела ЦК Трудовой партии Кореи, которых американские власти считают ответственными за развитие ядерной программы в Северной Корее. В конце декабря ООН ввела новые санкции против КНДР, они направлены в том числе на ограничение экономических отношений Северной Кореи с другими странами.