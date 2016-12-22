На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,6
Общество, 08:26
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На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,6
Эпицентр толчков находился в районе мыса Шипунского, на расстоянии 95 км восточнее Петропавловска-Камчатского, на глубине 64 км. Об этом сообщает управление МЧС по Камчатскому краю.
В районе эпицентра магнитуда сейсмособытия составила 5,6. В столице края. По данным ведомства, ощущались толчки силой 3–4 балла.
Рабочие группы МЧС проводят осмотр городских зданий на предмет повреждений. Сведений о пострадавших не поступало. Спасатели отказались считать землетрясение цунамиопасным.
Последнее землетрясение подобной силы было на Камчатке в июле 2017 года. Тогда магнитуда его составила 6,6. Было объявлено предупреждение о цунами, однако вскоре снято. В результате природного явления никто не пострадал.