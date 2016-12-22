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Камчатский вулкан Безымянный выбросил пепел на высоту 15 км
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Камчатский вулкан Безымянный выбросил пепел на высоту 15 км
Общество, 08:08
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Камчатский вулкан Безымянный выбросил пепел на высоту 15 км

Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла на высоту около 15 км, говорится в сообщении краевого управления МЧС.

Фото: камчатская группа реагирования на вулканические извержения KVERT.

По словам ученых, пепельный шлейф протянулся на 50 км на северо-восток от вулкана. Событию присвоен «красный» код авиационной опасности. В то же время в районе извержения международные воздушные трассы не проходят, так что природное явление не повлияло на график полетов.

От вулкана до наводнения: природные катаклизмы в снимках МКС Еще 7 фото
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О выпадении пепла в населенных пунктах пока не сообщалось, однако местным жителям не рекомендовано выходить на улицу при наблюдении подобных осадков. Существует вероятность выпадения пепла в поселках Ключи и Усть-Камчатск. Туристическим группам также советуют воздержаться от посещения данного района.

Двумя неделями ранее, 5 декабря, камчатский вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту девять километров. Пепловый шлейф распространился на расстояние в 10 км на северо-восток от вулкана.

Вулкан Безымянный находится в 40 км от камчатского поселка Ключи. Его высота составляет 2,82 тыс. м. До извержения 1956 года его высота превышала 3 тыс. м.

Теги: вулкан , Камчатка , пепел
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