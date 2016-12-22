Путин поговорил по телефону с премьер-министром Индии

Президент Владимир Путин 3 января провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

В сообщении указывается, что разговор состоялся по инициативе индийской стороны. Два лидера обменялись поздравлениями с Новым годом, обсудили развитие двусторонних отношений, а также международную повестку дня. Путин и Моди подтвердили дальнейшее развитие двусторонних отношений и «особо привилегированного стратегического партнерства» между Россией и Индией. Также два лидера условились поддерживать контакты на высшем уровне.

Последняя встреча Путина и Моди состоялась 1 июня на полях Петербургского экономического форума. Тогда два лидера встретились дважды за день. На первой встрече они договорились продолжать работу по совместным разработкам и производству современных систем вооружения, а также укреплять военно-техническое сотрудничество. В ходе второй встречи Путин и Моди обсудили конфликты в Сирии, Афганистане и других горячих точках.