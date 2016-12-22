Индия купит у России высокоточные авиабомбы на $200 млн

Глава Минобороны Индии Нирмала Ситхараман одобрила предложение о закупке у России 240 высокоточных авиационных бомб, сообщает индийский государственный телеканал Doordarshan.
Сделка с «Рособоронэкспортом» составит 12,5 млрд рупий, или около $196 млн. Этот вид бомб уже находится на вооружении у Военно-воздушных сил Индии. Новая закупка позволит восполнить недостаток высокоточного оружия в арсенале страны и «усилить наступательную возможность», отмечает телеканал.
Помимо этого министр подписала и другое предложение: оно касается закупки у Израиля 131 ракеты класса «земля — воздух» зенитно-ракетного комплекса Barak и сопутствующего к ним оборудования. Стоимость сделки должна составить порядка $72 млн. Телеканал подчеркнул, что эти ракеты используются на ЗРК морского базирования для поражения противокорабельных ракет.