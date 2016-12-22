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Минобороны сообщило о разработке нового зенитного комплекса
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Минобороны сообщило о разработке нового зенитного комплекса
Технологии и медиа, 15:55
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Минобороны сообщило о разработке нового зенитного комплекса

В России разрабатывается новый зенитный артиллерийский комплекс, с помощью которого будут уничтожать крылатые ракеты, беспилотники, самолеты и вертолеты, а также системы залпового огня и высокоточное оружие противника. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Характеристики новинки не раскрываются. Новая разработка придет на смену зенитной самоходной установке ЗСУ «Шилка», которая была разработана еще в 1960-х годах. «Особенностью комплекса будет является его малая радиозаметность, достигнутая путем применения пассивных средств разведки, обнаружения и сопровождения воздушных целей», — отметили в департаменте.

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Кроме того, в 2018 году несколько подразделений сухопутных войск получат новые образцы вооружения и техники. Так, два подразделения ПВО получат зенитные ракетные комплексы малой дальности «Тор-М», а для зенитчиков Арктики и Крайнего Севера поставят комплексы «Тор-М2ДТ». Также подразделениям ПВО общевойсковых соединений передадут переносные зенитные ракетные комплексы «Верба».

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«Планомерное и ежегодное наращивания боевого состава войск, осуществление комплектного перевооружения на современные зенитные ракетные комплексы позволит уже к 2020 году нарастить боевые возможности войск ПВО», — подчеркнули в департаменте.

Теги: Минобороны , разработки , ВС РФ , зенитно-ракетный комплекс
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