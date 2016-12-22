Минобороны сообщило о начале подготовки акванавтов

Научно-исследовательский институт (НИИ) спасания и подводных технологий совместно с экспедиционным аварийно-спасательным отрядом Военно-морского флота (ВМФ) России начали подготовку водолазов-спасателей, которые смогут погружаться на глубину более 400 м. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
«Погружение на 400 м методом длительного пребывания под водой позволит возродить специализацию водолазов-глубоководников «акванавт», — сообщили в оборонном ведомстве.
Первый этап подготовки пройдет в городе Ломоносов на учебно-материальной базе НИИ спасания и подводных технологий. На втором этапе водолазы будут отрабатывать погружения с борта спасательных судов ВМФ. Погружение на глубину более 400 м пройдет с борта спасательного судна «Игорь Белоусов», при этом военные будут использовать специальный глубоководный водолазный комплекс.