Минобороны показало новый бронеавтомобиль для ВДВ

В Минобороны показали опытный образец нового бронеавтомобиля для Воздушно-десантных войск (ВДВ), созданный на базе «Тайфуна». Об этом говорится в сообщении на сайте российского оборонного ведомства.
Характеристики нового бронеавтомобиля не раскрываются. В настоящий момент новинку испытывают на спецплощадках и полигонах Вооруженных сил России. Серийное производство новых бронеавтомобилей запланировано на 2019 год.
По словам начальника отдела материально-технического обеспечения ВДВ полковника Николая Анохина, в последние годы командование ВДВ совместно с предприятиями промышленности разрабатывало перспективные защищенные автомобили специального назначения, с боевыми модулями на колесном шасси.
«В настоящее время развитие стрелкового вооружения как основного воздействия на автомобильную технику требует повышения защиты личного состава в ходе перевозки», — сказал Анохин. Машину также планируют оснастить современным комплексом вооружения, а также приспособить для десантирования с парашютом.