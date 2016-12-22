Автобус с туристами попал в ДТП в Исландии

В Исландии в результате крушения туристического автобуса погиб один человек, несколько получили ранения. Об этом сообщили в местной полиции, передает Iceland Monitor, не уточнив количество пострадавших. Для доставки пострадавших в местную больницу были задействован вертолеты. Агентство «Синьхуа» сообщает, что автобус перевозил китайских туристов.

Инцидент произошел днем на юге страны около деревни Киркьюбайярклёйстюр. Автобус перевозил 40 туристов. По словам очевидцев, водитель не справился с управлением на покрытой льдом дороге, съехал с нее и перевернулся. На месте происшествия работают сотрудники спасательных служб. Главная дорога около деревни перекрыта, пока там проходит спасательная операция.

По данным Министерства внутренних дел Исландии, инцидент произошел в 6 км от населенного пункта.