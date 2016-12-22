Thomas Cook Group купила «дочку» обанкротившейся Air Berlin

Обанкротившаяся немецкая авиакомпания Air Berlin продала дочернюю компанию Aviation GmbH британской компании Thomas Cook Group Airlines PLC. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщили в Thomas Cook Group, эта сделка предоставит подконтрольной ей немецкой авиакомпании Condor Airlines дополнительные возможности для роста в соответствии с планами по расширению присутствия на рынке Германии. По словам источника Reuters, знакомого с ходом сделки, британская компания заплатила за «дочку» Air Berlin около €1 млн.

Air Berlin объявила о банкротстве в августе 2017 года. Reuters в начале октября сообщил, что немецкая авиакомпания намерена уволить 1400 своих сотрудников. Крупнейшая авиакомпания Германии Lufthansa 12 октября заявила о покупке двух дочерних компаний Air Berlin за €210 млн.

Тогда были приобретены австрийский лоукостер Niki и региональная авиакомпания Luftfahrtgesellschaft Walter (LGW), которая бази​руется в Дортмунде. В конце октября лоукостер EasyJet приобрел часть активов Air Berlin за €40 млн. В декабре стало известно о банкротстве Niki. Глава авиакомпании Оливьер Лакман назвал это «национальной катастрофой для Австрии».