Банкротство австрийской авиакомпании Niki затронуло 40 тыс. пассажиров

Банкротство австрийской авиакомпании Niki затронуло около 40 тыс. пассажиров. Об этом сообщает Die Presse со ссылкой на Министерство транспорта. Из них около 5 тыс. человек являются гражданами Австрии.

Как рассказали в ведомстве, пассажиров придется перевезти самолетами других компаний в ближайшие две недели. Глава авиакомпании Оливьер Лакман назвал ситуацию с Niki «национальной катастрофой для Австрии».

На официальном сайте Niki сообщается, что с 14 декабря компания прекращает обслуживать пассажиров. Обязательства по возвращению клиентов перевозчика возьмут на себя немецкие, швейцарские и другие австрийские компании. Газета Kronen Zeitung добавляет, что банкротство компании поставило под угрозу занятость около 1000 человек — до Рождества они могут быть уволены. Последний рейс Niki выполнила в аэропорт Тенерифе на Канарских островах (Испания).

Niki является дочерней компанией Air Berlin. Заявление Niki о банкротстве было подано, после того как Lufthansa отозвала свое решение о покупке Air Berlin и части ее дочерних компаний, включая Niki за €210 млн ($248 млн). Соответствующее соглашение Lufthansa подписала в октябре. Air Berlin заявила о банкротстве в августе. Niki основана в 2003 году. К декабрю 2017 года ее авиационный парк составлял 30 самолетов.