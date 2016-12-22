На Украине пограничники изъяли 123 монеты времен Речи Посполитой

Пограничники Черниговского отряда совместно с работниками таможни изъяли 123 монеты времен Речи Посполитой на пункте пропуска «Сеньковка» на Украине. Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной пограничной службы Украины.
Инцидент произошел в ночь на 3 января, когда 44-летний гражданин Молдавии пытался вывезти монеты на автомобиле Toyota Prado. Он спрятал 110 медных и 13 серебряных монет, датированных XVIII веком, в кармане брюк. При досмотре пограничники изъяли у мужчины находку. Его подозревают в совершении преступления по ст. 201 УК Украины (контрабанда).
В конце декабря украинские пограничники на пункте пропуска «Ужгород» задержали крупную партию сигарет, которую пытался ввести на Украину гражданин Грузии с дипломатическим паспортом. В его машине Mercedes-Benz Viano было обнаружено более 20 сумок с 45 ящиками, в которых лежали сигареты.