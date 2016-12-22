Украинские пограничники рассказали о трех попросивших убежища россиянах

Трое россиян за минувшую неделю попросили убежища на Украине, мотивировав свои пожелания «преследованиями в Российской Федерации». Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Один из россиян 2 декабря на пункте пропуска «Киев-Пассажирский» обратился к пограничнику с просьбой признать его беженцем или лицом, нуждающимся в защите. «Со слов россиянина, он принимал участие в митингах против коррупции и за российскую оппозицию, в частности Алексея Навального, поэтому подвергается преследованию в РФ», — сообщили в Госпогранслужбе.

29 ноября на этом же пункте другой гражданин России попросил убежища. Он также заявил, что его преследуют за участие в оппозиционных акциях.

Днем ранее в одном из пропускных пунктов Черниговской области с аналогичной просьбой обратился еще один россиянин.

​Пограничники объяснили всем троим, как проходит процедура, и направили их в Миграционную службу.

РБК направил запросы в Государственную пограничную службу Украины и посольство России в Киеве.

В июле IT-консультант созданного Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Владислав Здольников и активист Александр Брусенцев уехали в Киев. Русская служба «Би-Би-Си» сообщала, что они попросили на Украине политического убежища в связи с подозрениями Роскомнадзора в причастности к ложным блокировкам сайтов. Однако в разговоре с РБК Брусенцев заявил, что они этого пока не делали и примут решение в зависимости от развития событий.