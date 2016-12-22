В Омске водитель насмерть сбил двух человек на тротуаре и скрылся

Неизвестный водитель Lada Priora насмерть сбил двух человек на тротуаре по улице 19-я Марьяновская в Омске и скрылся с места происшествия. Об этом говорится в сообщении на сайте УМВД России по Омской области.
Инцидент произошел 2 января в 21:30 по местному времени (18:30 мск). По предварительным данным, водитель ехал по 19-й Марьяновской улице со стороны улицы Воровского в направлении улицы 2-й Красной звезды. В районе дома № 41/Б по 19-й Марьяновской он сбил двух пешеходов, мальчика 2008 года рождения и молодого человека 1996 года рождения, которые шли по тротуару в противоположном направлении. Пешеходы скончались на месте. Водитель бросил машину и скрылся. В настоящий момент полиция ищет мужчину и устанавливает причины ДТП.
В начале декабря в Омске в результате ДТП с автобусом погибли три человека. Инцидент произошел на мосту 60-летия ВЛКСМ. Водитель Lada Priora не справился с управлением и врезался в автобус ПАЗ. Водитель и два пассажира легковушки погибли, еще трое пассажиров автобуса пострадали.