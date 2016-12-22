В ДТП в Кемеровской области погиб семилетний ребенок

В столкновении двух автомобилей ​в Юргинском районе Кемеровской области погибла семилетняя девочка, ранены четыре человека. Об этом говорится в сообщении регионального управления МВД.

Инцидент произошел на 165-м километре трассы Р-255 «Сибирь»: 31-летняя жительница Кемерово, управляя автомобилем Renault, нарушила правила обгона и столкнулась с попутной машиной Skoda. Затем автомобиль съехал с дороги и перевернулся. В результате погибла семилетняя пассажирка Renault, а водитель, 30-летний мужчина, четырехлетняя девочка и 17-летняя студентка получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

​Полиция устанавливает причины и обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.