В Омске в результате аварии с автобусом погибли три человека

В Омске при столкновении пассажирского автобуса с легковым автомобилем погибли три человека, говорится в сообщении регионального управления МВД.

По данным ведомства, ДТП произошло на мосту 60-летия ВЛКСМ. Водитель Lada Priora не справился с управлением и столкнулся с автобусом ПАЗ. Находившиеся в легковом автомобиле две женщины и один мужчина погибли, водитель доставлен в больницу. Трое из десяти пассажиров автобуса обратились за медицинской помощью.

По факту происшествия начата проверка, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.

Как сообщает «НГС Омск» со ссылкой на очевидцев, автобус №90 (Бархатовой — СНТ «Медик»), врезался в бок легкового автомобиля и сильно смял его. Lada Priora вылетела на встречную полосу, под автобус. По данным портала Ом1.ru, авария спровоцировала огромную пробку на левом берегу Иртыша.

Видео: ЧП Омск / YouTube

Как говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МЧС, в ликвидации последствий аварии участвовали 39 человек и 12 единиц техники. По информации ведомства, автобус находился «не на маршруте».