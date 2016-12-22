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Госдеп предупредил о неискренности Пхеньяна на возможных переговорах
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Госдеп предупредил о неискренности Пхеньяна на возможных переговорах
Политика, 04:12
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Госдеп предупредил о неискренности Пхеньяна на возможных переговорах

Вашингтон не выступает против вероятных прямых переговоров Сеула и Пхеньяна, но вместе с тем выражает недоверие словам северокорейского лидера Ким Чен Ына. Об этом официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт сообщила в ходе брифинга.

«Наша политика остается прежней. Если Республика Корея и КНДР хотят поговорить, это отлично, но мы не обязательно будем верить в то, что Ким Чен Ын на переговорах будет искренен», — сказала Науэрт.

Представитель Госдепа заявила также, что не в курсе того, чтобы Сеул осведомлял администрацию США о намерении проводить переговоры. Свое сомнение Науэрт выразила и отвечая на вопрос о возможном участии Вашингтона в организации переговоров. «Это гипотетически возможно, но я очень сомневаюсь», — сказала она.

Речь идет о предложении лидера КНДР Ким Чен Ына начать переговоры с Сеулом и желанием его страны участвовать в Олимпийских играх. Постпред при ООН Никки Хейли заявила накануне, 2 января, что США не примут всерьез никакие переговоры с Северной Кореей до тех пор, пока Пхеньян не избавится от ядерного оружия.

При этом американский президент Дональд Трамп высказывался не так однозначно: по его словам, стремление руководства Северной Кореи к переговорам свидетельствуют, в первую очередь, о влиянии санкций. «Человек-ракета» «сейчас впервые захотел начать переговоры с Южной Кореей. Может, это хорошая новость, может, нет. Посмотрим!» — резюмировал Трамп в своем Twitter.

Теги: Госдеп , КНДР , Южная Корея
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