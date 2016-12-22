Вокруг посольства России в Иране усилили меры безопасности

Вокруг посольства России в Тегеране усилены меры безопасности. Об этом ТАСС сообщили в российском диппредставительстве.

«Вокруг посольства, действительно, наблюдаются усиленные кордоны полиции. Внутри посольства действуют некоторые ограничения на выезд», — сказал собеседник агентства.

По словам представителя посольства, ситуация в Тегеране, несмотря на акции протеста, «в целом стабильная».

Массовые протесты начались в Иране 28 декабря, во втором по величине городе страны Мешхеде. С тех пор митинги прошли в 20 городах Ирана. По данным местных СМИ, в период по 2 января погибли десять человек, Guardian сообщал о 21 погибшем и более 400 арестованных.

Люди выходят на улицы из-за недовольства инфляцией, высоким уровнем безработицы и против действующих властей страны. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что к организации протестов причастны США, Великобритания и Саудовская Аравия, которые, по его мнению, хотят «задушить движение Ирана изнутри».

3 января американский постпред при ООН Никки Хейли сообщила, что Вашингтон в связи с ситуацией в Иране намерен созвать экстренные заседания в ООН. «Мы не имеем права молчать. Граждане Ирана молят о свободе», — говорила Хейли.