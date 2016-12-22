Депутат обозначил объем приостановленных полномочий президента Молдавии

Полномочия президента Молдавии Игоря Додона временно приостановлены только по вопросу назначения семи министров страны. Об этом заявил ​депутат молдавского парламента Сергей Сырбу в интервью «РИА Новости».

«С юридической точки зрения это правильно называется «временная невозможность исполнения обязанностей президента», но только по вопросу назначения новых членов правительства», — сказал Сырбу. По его словам, «только эту обязанность» Додона будет исполнять спикер парламента Андриан Канду.

Ранее Конституционный суд Молдавии принял решение временно приостановить полномочия президента страны, после того, как Додон дважды отклонил предложенные главой правительства кандидатуры пяти министров и двух вице-премьеров.

Суд заявил, что такие действия Игоря Додона стали «нарушением законодательства» республики, разрешающего президенту отклонять кандидатуры только один раз. Сам Додон отметил, что Конституционный суд страны принял необдуманное решение, которое находится «на пределе законности и за пределами здравого смысла».

В конце декабря депутаты от правящей коалиции обратились в суд и попросили его «констатировать обстоятельства», при которых необходимо ввести временное исполнение обязанностей президента председателем парламента или премьер-министром. Они отмечали, что Игорь Додон дважды отклонил предложение премьера Павла Филипа назначить семь новых членов правительства вместо тех, кого освободили от занимаемых должностей неделей ранее.