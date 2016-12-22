Поклонская назвала факельное шествие в Киеве «глумлением»

Факельное шествие ультраправых организаций в Киеве в честь 109-летия со дня рождения Степана Бандеры является «глумлением» над «памятью о войне», заявила депутат Госдумы Наталья Поклонская. Об этом она рассказала в беседе с РБК.

По ее мнению, правительство в Киеве, которое она назвала «хунтой», покровительствует «кучке бандеровских прихвостней», которые «живьем сожгли людей» в Одессе в мае 2014 года, обстреливали Донбасс. «Надеюсь, 110-ю годовщину главаря ОУН Бандеры все его «прихвостни» будут «отмечать» в камерах, где и должны быть за свои уже сегодняшние злодеяния перед украинским народом», — сказала депутат.

Поклонская назвала «позорным молчанием» отношение международных правозащитных организаций к факельному шествию в Киеве. Вместо этого, по ее мнению, они ищут нарушение прав человека «в российском Крыму».

Ранее Аксенов заявил, что нацизм стал «государственной идеологией Украины».

Факельное шествие в Киеве в честь годовщины рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры прошло 1 января. В нем участвовали члены ультраправых организаций — «Правого сектора», «Национального корпуса» и «Свободы». Шествие прошло от Парка имени Тараса Шевченко до майдана Незалежности. Факельное шествие прошло также во Львове.



