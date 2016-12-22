Националисты провели в центре Киева факельное шествие

Украинские националисты провели митинг в центре Киева в честь дня рождения Степана Бандеры, они прошли с факелами и символикой ультраправых организаций. В митинге поучаствовала тысяча человек

Фото: Efrem Lukatsky / AP

В центре Киева прошло факельное шествие в честь 109-ой годовщины со дня рождения лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Изначально в шествии приняли участие 600 человек, но впоследствии количество участников марша выросло до 1000 человек. Они прошли от парка имени Тараса Шевченко до Майдана Независимости, где «на импровизированной сцене выступили политики, активисты и историки», отмечает агентство.

Помимо факелов часть демонстрантов несла флаги украинской ультраправой партии «Свобода», «Правого сектора» (запрещена в России) и «Национального корпуса». Во главе шествия участники несли растяжку с надписью: «За славу героев, за будущее детей».

Перед собравшимися выступил, в частности, депутат Верховной рады от «Свободы» Андрей Ильенко. В разговоре с УНИАН до шествия он сообщил, что «на митинге будут обсуждаться не только вопросы истории, но и актуальные политические вопросы современности». «Планы патриотических националистических сил на год: как мы видим ситуацию в стране, что мы считаем необходимым сделать для того, чтобы прекратить бардак, имеющий место в нашем государстве, прекратить абсолютную бездеятельность, коррупционность и антинародность нынешней власти», — сказал Ильенко.

Митинг на Майдане продлился около получаса, затем участники потушили факелы и разошлись​. За порядком во время шествия следили около ста полицейских.

Факельный марш прошел и во Львове, в нем приняли участие около полутысячи человек, сообщает УНИАН.