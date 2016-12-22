За сутки биометрический контроль Украиной прошли 1,9 тыс. россиян

За первые сутки 2018 года на российско-украинской границе биометрический контроль прошли 1,9 тыс. россиян, заявил помощник главы​ Госпогранслужбы Украины Олег Слободян. Об этом сообщает телеканал «112.Украина».

По его словам, за сутки биометрический контроль прошло более 3300 иностранных граждан «из той категории, которая подлежит этому биометрическому контролю». «Из них почти 1900 — граждане РФ», — подчеркнул он.

​Слободян добавил, что граждане «спокойно реагируют», система работает без сбоев, конфликтов и провокаций.

Биометрическая система контроля начала работать на пограничном контроле на Украине с 1 января. Она фиксирует биометрические данные иностранцев и лиц без гражданства из 71 страны, которые «представляют риски», в первую очередь из России. Она также подключена к базе Интерпола.

В МИД России предупредили о возможных проблемах при пересечении границы с Украиной, однако деталей не привели. Кроме того, в российском дипведомстве пообещали «ответить» на усиление пограничного контроля Киевом.