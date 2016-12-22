МИД предупредил россиян о проблемах при пересечении украинской границы

МИД предупредил россиян о возможном возникновении проблем при пересечении украинской границы. Дипломаты ссылаются на сообщения в СМИ, в которых говорится об ужесточении правил пересечения границы.

В министерстве отметили, что сейчас россиянам для поездки на Украину нужно предоставить персональные данные, в том числе биометрические, а также регистрацию по месту пребывания во время нахождения в стране.​ МИД предупреждает, что Киев готовит новые правила пересечения границы с 1 января 2018 года, но не приводит деталей.

«МИД России неоднократно запрашивал Киев о характере и порядке применения к гражданам России озвученных украинской стороной нововведений, их конкретном содержании и наполнении. До настоящего времени ответа на поставленные вопросы не получено», — говорится в сообщении.

В ведомстве посоветовали россиянам уточнять условия и порядок пересечения границы в дипведомствах Украины.

Ранее, 23 декабря, советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк сообщил телеканалу «112 Украина», что на границе с Россией 157 пунктов пропуска были оборудованы системой биометрического контроля. «Вся граница с РФ будет контролироваться новейшими системами снятия биометрических данных», — сказал он. Шкиряк отметил, что 126 пунктов подключены к базам Интерпола. «Я думаю, что к концу этого года, в начале следующего, к базам Интерпола также подключат остальные пункты пропуска», — добавил он.

Президент Украины Петр Порошенко в сентябре поручил внести Россию в список стран «миграционного риска». Вместе с тем он обязал правительство запустить с января 2018 года систему трехэтапной биометрической верификации иностранцев.