Худрук New York City Ballet уволился из-за обвинений в домогательствах

Питер Мартинс, художественный руководитель New York City Ballet, покинул свой пост после обвинений в сексуальных домогательствах, говорится в его письме. Об этом сообщает The New York Times.

71-летний Мартинс заявил, что продолжает отрицать выдвинутые ему обвинения в подобном поведении. «Я полностью сотрудничал с расследованием и знаю, что оно скоро закончится. Я уверен, что оно придет к доказательствам моей невиновности», — сказал он.

В то же время в New York City Ballet поблагодарили Мартинса за его вклад, однако отметили, что расследование продолжится, так как все обвинения «принимаются в расчет самым серьезным образом».

О том, что Мартинс намерен уйти со своей должности, руководство New York City Ballet узнало после того, как он был задержан за пьяное вождение 28 декабря. В письме, обнародованном 2 января, худрук заявил, что своим уходом хочет «положить конец этому бардаку».

Дело о домогательствах касается инцидента, который произошел между Мартинсом и пятью танцорами New York City Ballet в 1993 году. Накануне артисты балета явились в суд чтобы пересказать обстоятельства физических и словесных домогательств, которые тогда осуществлял Мартинс. Кроме того, незадолго до этого 24 танцора — равно мужчины и женщины — пожаловались на манеру обращения Мартинса с ними. До этого, по их словам, они боялись жаловаться на физическое и моральное воздействие худрука на них. В частности, Мартинс, по их словам, издевался над состоянием их тел и стыдил их, а также использовал положение для сексуальных контактов с избранными танцорами.

Волна обвинений в сексуальных домогательствах против деятелей искусства и политиков началась вслед за случаем Харви Вайнштейна. После публикации расследования The New York Times, в котором рассказывалось о постоянных домогательствах продюсера по отношению к актрисам и работницам киноиндустрии, Вайнштейн был лишен всех наград, изгнан из киноакадемий Великобритании и США, уволен из основанной им же Weinstein Company и отдан под суд, который продолжает расследование. Подобные обвинения обрушились на многих актеров, политиков, общественных деятелей, музыкантов и деятелей культуры.