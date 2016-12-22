Кремль анонсировал встречу Путина с Нетаньяху «в ближайшее время»

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху договорились о встрече «в ближайшее время». Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

По словам Пескова, встреча лидеров двух стран нужна для того, чтобы «обсудить текущие вопросы двусторонних отношений и обменяться мнениями по различным международным и региональным вопросам».

Он также рассказал, что в ходе разговора Путин поздравил Нетаньяху с наступившим Новым годом. «Лидеры пожелали друг другу и народам двух стран в наступившем году всего самого доброго», — уточнил Песков.

Последний раз Нетаньяху и Путин встречались в конце августа 2017 года. Тогда премьер-министр Израиля прилетел для встречи с президентом России в Сочи «в срочном порядке» из-за ситуации в Сирии. По его словам, Москва и Тель-Авив находятся в постоянном контакте для того, чтобы не допустить столкновения ​между армией Израиля и российскими войсками, задействованными тогда в операции в Сирии.

В ходе той встречи Нетаньяху также заявил, что Иран представляет угрозу не только для Израиля, но и для всего мира.

В октябре 2017 года Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, во время которого, как сообщала пресс-служба Кремля, лидеры обсудили вопросы урегулирования ситуации в Сирии, иранскую ядерную программу и итоги референдума в Курдском автономном районе Ирака.