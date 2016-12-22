В Иерусалиме у Стены Плача построят вокзал имени Трампа

В Иерусалиме у Стены Плача будет построен вокзал, названный в честь президента США Дональда Трампа, заявил министр транспорта Израиля Исраэль Кац. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Министерство приняло решение о продлении железнодорожной линии Тель-Авив — Иерусалим до Старого Города и Стены Плача в Иерусалиме. Министр транспорта назвал продление железнодорожной ветки «самым важным национальным проектом». «Западная Стена (Стена Плача. — РБК) — самое священное место для еврейского народа, и я решил назвать станцию, которая будет расположена рядом с ней, именем президента Трампа после его исторического и смелого решения признать Иерусалим столицей государства Израиль», — заявил Кац.

Высокоскоростная ветка Тель-Авив — Иерусалим строится с 2001 года и должна дополнить уже существующую железнодорожную магистраль на данном маршруте. Строительство неоднократно останавливалось и замораживалось.

6 декабря Дональд Трамп заявил о признании Иерусалима столицей Израиля. Генассамблея ООН 21 декабря заявила о непризнании Иерусалима столицей Израиля.