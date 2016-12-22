Москвичей предупредили о сильном тумане в последний день года

Утром в воскресенье, 31 декабря, и в первой половине дня по Москве местами ожидается туман с видимостью 200–​500 метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве со ссылкой на данные Росгидромета.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в МЧС посоветовали водителям «значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств», а также избегать внезапных маневров.

Пешеходам при движении в тумане по краю проезжей части предложили «обозначить себя светоотражающими элементами»​.

В беседе с РБК 28 декабря метеоролог центра «Фобос» сообщил, что в новогоднюю ночь погода в Москве будет «облачная и не по сезону теплая». «Местами возможны слабые осадки в виде мокрого снега и дождя — такого снега, чтобы все вокруг убелило, не будет. В момент боя курантов будет около нуля», — рассказал метеоролог.