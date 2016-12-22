В Красноярском крае в результате ДТП погиб один человек

Водитель автомобиля Mercedes погиб в результате ДТП в Красноярском крае, еще трое пассажиров, в том числе двое детей 2012 и 2015 года рождения, пострадали. Об этом говорится в сообщении на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Авария произошла вечером 30 декабря в Уярском районе на 944-м км трассы Р-255 «Сибирь». По данным МВД, 32-летний водитель Mercedes выехал на встречную полосу и врезался в машину Nissan. После этого Mercedes столкнулся с рейсовым автобусом, который ехал из Красноярска. В момент аварии в салоне автобуса находились 33 пассажира, никто из них не пострадал. В настоящее время полиция устанавливает причины ДТП.
В конце ноября в результате аварии в Красноярском крае пострадали 19 человек. Инцидент произошел в Лесосибирске на 269-м км трассы Красноярск — Енисейск. Водитель автобуса ПАЗ столкнулся с грузовым автомобилем. Все пострадавшие были госпитализированы.