В Красноярском крае в результате ДТП с автобусом пострадали 19 человек

В Красноярском крае в результате столкновения автобуса с лесовозом пострадали 19 человек, сообщили ТАСС в межрайонной больнице Лесосибирска.

По словам собеседника агентства, 12 пострадавших госпитализировали. «Трое из них находятся в реанимации, но угрозы жизни нет, еще девять человек получили травмы средней тяжести», — сказал он.

ДТП произошло в Лесосибирске на 269 км автодороги Красноярск — Енисейск, сообщается на сайте главного управления МВД по Красноярскому краю. ​«Водитель автобуса ПАЗ, по предварительным данным, допустил столкновение с грузовым автомобилем, который двигался в попутном направлении», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, в результате столкновения «пострадал водитель и восемь пассажиров маршрутки». В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.