В Новосибирской области в ДТП погибли двое детей

В Новосибирской области столкнулось три автомобиля, в результате аварии погибли двое детей. Об этом говорится на сайте ГУ МВД по региону.

Авария произошла в 10:45 на 98-м км трассы Новосибирск — Омск. «По предварительной информации, в результате ДТП на месте погибли двое несовершеннолетних и пострадали двое взрослых», — сказано в сообщении.

Причиной столкновения, по предварительным данным, стал выезд одного из автомобилей на встречную полосу.

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