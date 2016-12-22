Армия Сирии освободила от боевиков ряд поселений в провинции Хама

Правительственная армия Сирии освободила ряд населенных пунктов в провинциях Хама и Идлиб, сообщает агентство Al Masdar со ссылкой на источник в армии.

В ходе военной операции террористы запрещенной в России группировки «Джабхат ан-Нусра» понесли существенные потери, рассказал он. За последние сутки военные освободили населенные пункты Абу-Омар, Аль-Салюмия, Джеддуа, Аль-Хамдания, Тиляль-Заатар.

Накануне, 29 декабря, на юге провинции Хама террористические группировки обстреляли теплоэлектростанцию «Аз-Зара», в результате чего она вышла из строя. Из-за обстрела было потеряно 300 МВт электроэнергии, сообщало Министерство энергетики страны.

В начале недели в провинции Хама упал военный самолет. Министерство обороны Сирии заявляло, что самолет атаковали террористы. В результате происшествия погиб пилот. Al Masdar со ссылкой на источник среди противостоящих правительству президента Сирии Башара Асада сил сообщал, что сбитым оказался учебно-боевой самолет L-39 Albatros, который производился с 1971 года в Чехословакии.