В сирийской Ракке обнаружили два массовых захоронения жертв боевиков ИГ

Два массовых захоронения жертв боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) были обнаружены на западе провинции Ракка в Сирии. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на военный источник.

Захоронения расположены на окраине поселка Аль-Вави, из одного из них были извлечены останки 115 жертв террористов. На месте работает комиссия экспертов, которая намерена установить личности погибших. Останки были доставлены в местное учреждение судебно-медицинской экспертизы. Уточняется, что среди жертв террористов есть как военнослужащие, так и гражданские. В настоящий момент идет эксгумация тел из второго захоронения.

Видео: CNN

Город Ракка в одноименной провинции считалась «столицей» ИГ в Сирии. Ракка была захвачена в 2013 году. В октябре 2017 года оппозиционные «Сирийские демократические силы» при поддержке коалиции во главе с США освободили Ракку от террористов.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков тогда заявил, что авиаудары коалиции по Ракке привели к гибели «тысяч» мирных жителей. «Ракка унаследовала судьбу Дрездена 1945 года, стертого с земли англо-американскими бомбардировками», — отметил Конашенков. Постпред России при ООН Василий Небензя также обвинил США в попытке скрыть последствия военной операции в Ракке. Он отмечал, что данные о гуманитарной ситуации в городе остается «тайной за семью печатями».