В Москве при пожаре в многоэтажном доме пострадал один человек
Общество, 04:31
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В Москве при пожаре в многоэтажном доме пострадал один человек
Один человек пострадал при пожаре в квартире многоэтажного дома в столичном районе Ясенево. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России в Москве.
По словам собеседника агентства, возгорание возникло на 15 этаже в квартире многоэтажного дома. Здание находится по адресу: проезд Одоевского, дом 3 корпус 2. Площадь пожара составила 15 кв. м. Прибывшие на место происшествия медики оказали помощь пострадавшему.
В Москве 28 декабря пожарные спасли семь человек из горящего дома в Москве. Пожар произошел в квартире на втором этаже жилого дома на улице Коненкова. Площадь возгорания составила 20 кв. м. В результате инцидента никто не пострадал.