Из загоревшегося в Москве дома спасли семь человек
Общество, 03:50
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Из загоревшегося в Москве дома спасли семь человек
Пожарные спасли семь человек при ликвидации пожара на улице Коненкова в Москве. Об этом говорится в сообщении регионального управления МЧС.
Сообщение о возгорании поступило диспетчеру в 23:51 27 декабря. Пожар возник в одной из квартир на втором этаже жилого дома. Площадь возгорания составила 20 кв.м.
«В ходе работ по тушению пожара пожарными было спасено 7 человек. Благодаря оперативному прибытию и профессионализму пожарных в 00:11 пожар был ликвидирован», — сообщили в МЧС. Информация о пострадавших в результате происшествия отсутствует.
Вечером 27 декабря пожар произошел на дизайн-заводе «Флакон», где расположена редакция телеканала «Дождь». Из здания были эвакуированы около 30 человек.