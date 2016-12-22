На дизайн-заводе «Флакон» произошел пожар

На дизайн-заводе «Флакон» в Москве произошел пожар, сообщили РБК в Главном управлении (ГУ) МЧС по Москве. В комплексе, где произошел пожар, расположены редакция телеканала «Дождь» и ряд торговых центров.

«Пожарные выезжали по адресу: Большая Новодмитровская улица, 36, стр. 2. Там было возгорание на 9 кв. м. В 21:47 пожар был ликвидирован без последствий», — заявил РБК дежурный пресс-службы ГУ МЧС по Москве.

Как уточняет агентство «Москва» со ссылкой на источник, из здания была произведена эвакуация, всего из здания вывели около 30 человек.

Ранее 27 декабря в автосервисе на юге Москвы произошел пожар, в ходе которого обрушилась крыша ангара на площади около 100 кв. м. Площадь пожара составила 1 тыс. кв. м.