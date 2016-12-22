В сирийской провинции Хама боевики вывели из строя ТЭЦ

В Сирии на юге провинции Хама террористические группировки обстреляли теплоэлектростанцию «Аз-Зара», в результате чего она вышла из строя. Об этом сообщает SANA со ссылкой на Минэнерго республики.

«В результате обстрела потеряно 300 мегаватт электроэнергии, что отрицательно отразится на электроснабжении северного, центрального и прибрежного регионов страны», — сказано в сообщении.

В настоящее время ремонтные бригады приступили к восстановлению станции.

Кроме того, по данным агентства, боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) обстреляли жилые кварталы города Дераа (в 110 км от Дамаска), включенного в зону деэскалации на юге Сирии. Среди пострадавших мирные жители.