Боевики сбили самолет сирийских ВВС

В западной сирийской провинции Хама упал военный самолет, сообщило Министерство обороны Сирии. Военные уточнили, что самолет атаковали террористы, пилот погиб. Других данных о произошедшем в ведомстве не раскрыли.
Ливанское агентство Al Masdar со ссылкой на источник среди противостоящих правительству Башара Асада сил сообщает, что был сбит учебно-боевой самолет L-39 Albatros, который производился с 1971 года в Чехословакии.
В другом сообщении агентства говорится, что боевики распространили видео, на котором демонстрируется окровавленное тело пилота, погруженное в автомобиль. На автомате одного из боевиков виден логотип, похожий на логотип запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».
11 декабря Сирию посетил президент Владимир Путин. Он приказал начать частичный вывод российской группировки из страны. Министр обороны Сергей Шойгу 22 декабря заявил, что приказ президента выполнен.
В середине августа Дамаск потерял истребитель МиГ-21, сирийские власти возложили ответственность за это на подразделения умеренной оппозиции. Самолет был сбит в провинции Сувейда, которая входила в согласованную Россией и США зону деэскалации в стране.