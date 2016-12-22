В Сбербанке ответили на сообщения о недостатке наличных в банкоматах

Информация о недостатке наличности в банкоматах и отделениях Сбербанка носит фейковый характер и не соответствует действительности. Об этом РБК сообщили в пресс-службе банка.

В пресс-службе отметили, что проблем с наличными деньгами в Сбербанке «не существует». «В предновогодний период банк традиционно наблюдает повышенный спрос на наличные деньги. В ситуации, когда наличные средства заканчиваются в отдельных устройствах, служба инкассации банка оперативно осуществляет их доставку и обеспечение банкоматов и офисов», — подчеркнул собеседник РБК.

Ранее в Telegram-канале проекта «Открытые медиа» появилось сообщение о нехватке наличных в банкоматах Сбербанка в Москве. Об этом «Открытым медиа» рассказали очевидцы. «Извините, предпраздничный ажиотаж. Проблема есть, несмотря на все наши усилия. Мы завозим деньги, но они моментально заканчиваются», — сообщил «Открытым медиа» оператор открытой линии банка.

Вечером 8 декабря Сбербанк сообщил о том, что часть клиентов может столкнуться с ограничениями при проведении «некоторых операций» по банковским картам. Речь шла о проблемах с обслуживанием в московских отделениях кредитной организации.

Также 4 декабря в Сбербанке заявляли об ошибочных списаниях денег с банковских карт и пообещали восстановить баланс клиентов. В пресс-службе кредитной организации рассказали РБК о сложностях при проведении операций с картами как Сбербанка, так и других банков. Проблемы коснулись терминалов и торговых сетей, обслуживаемых Сбербанком и иными кредитными организациями.