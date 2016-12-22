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В трейлере «Черного зеркала» показали переозвученное обращение Путина
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В трейлере «Черного зеркала» показали переозвученное обращение Путина
Общество, 29 дек, 19:39
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В трейлере «Черного зеркала» показали переозвученное обращение Путина

В трейлере четвертого сезона сериала «Черное зеркало» показали переозвученное выступление президента Владимира Путина. Ролик опубликован на канале видеосервиса Netflix в YouTube.

Видео: Netflix / YouTube

На 14-й секунде видеоролика появляется «новогоднее обращение» Путина 2018 года к гражданам США, оно длится три секунды. За основу видео было взято новогоднее обращение президента к россиянам от 31 декабря 2016 года.

«Уважаемые граждане Америки! Дорогие друзья! Будущее ярче, чем когда-либо», — говорит в трейлере актер, озвучивающий российского лидера. Во время выступления Путина в трейлере демонстрируется логотип с надписью Courtesy of the Kremlin news («Любезно предоставленные Кремлем новости»).

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В трейлере также показано обращение основателя Facebook Марка Цукерберга, выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и человека в маске движения Anonymous, митинги противников президента США Дональда Трампа, демонстрации ультраправых в американском городе Шарлотсвилл. Кроме того, на протяжении ролика упоминаются достижения робототехники в 2017 году. В трейлере звучит песня шведской группы ABBA «Happy New Year».

Британский телесериал «Черное зеркало» впервые вышел на экраны в 2011 году. Он был создан по сценарию английского писателя-сатирика и телеведущего Чарли Брукера. В сериале показываются сатира на современное общество и влияние IT-технологий на человеческие отношения. Запуск четвертого сезона сериала должен пройти в пятницу, 29 декабря. С 2016 года сериал выходит на канале Netflix.
Теги: Владимир Путин , сериал , трейлер , «Черное зеркало»
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